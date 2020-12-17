Красноярск, , 10:50 — REGNUM На проспекте Красноярский рабочий в Красноярске произошёл пожар в 14-этажном жилом доме.

На месте работают пожарные. По данным МЧС, на место выехали 22 человека и семь единиц техники.

Как передаёт портал Dela.ru, возгорание локализовано на площади 15 кв. м в квартире на шестом этаже. В МЧС уточнили, что горят домашние вещи.

Из дома эвакуировались 57 человек. Пострадавших нет, однако эта информация предварительная.

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