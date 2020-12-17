д. Новое Девяткино, , 10:39 — REGNUM В Ленинградской области из заточения спасли инвалида, бывшего десантника, которого двое цыган удерживали в рабстве и заставляли просить милостыню на протяжении четырех месяцев. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 17 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

О том, что 42-летнего мужчину незаконно удерживают в квартире жилого дома в деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленинградской области, стало известно случайно. Мужчина улучил момент, когда он остался в квартире один, и через окно позвал на помощь прохожую. Потерпевший рассказал ей, что его насильно держат неизвестные мужчина и женщина и принуждают на них работать.

Как уточнили в ведомстве, 16 декабря около 15:40 в полицию поступил телефонный звонок от волонтеров с сообщением о том, что в квартире на Флотской улице, 6 в деревне Новое Девяткино насильно удерживают двух мужчин и издеваются над ними.

Прибывшие по адресу полицейские обнаружили в квартире одного мужчину-инвалида и девушку 17 лет с грудным ребенком, которую подозревают в причастности к противоправной деятельности.

«Девушка является представительницей кочевого народа. Мужчину-инвалида опросили. Им оказался 42-летний бывший десантник из Нижнего Новгорода, который потерял ноги, подорвавшись на мине», — рассказали в пресс-службе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Правоохранительным органам мужчина сообщил, что после выписки из больницы 4 августа он решил отметить День ВДВ с друзьями в кафе. В какой-то момент к нему подошли двое неизвестных и предложили выпить. После чего он очнулся в чужой квартире, а затем его принудили просить милостыню на дорогах. Каждый раз, когда он отказывался это делать, его избивали.

Кроме того, полицейские выяснили, что злоумышленники удерживают еще одного мужчину в другой квартире. В настоящий момент устанавливается его местонахождение.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области добавили, что по факту незаконного лишения свободы инвалида возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору»).