Ярославль, 17 декабря 2020, 10:21 — REGNUM В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя фирмы, которая заключала договоры на строительство деревянных жилых домов. Об этом сообщает сайт УМВД России по Ярославской области.
Компания была зарегистрирована в 2013 году. Благодаря рекламе в интернете мужчина находил клиентов, которые хотели построить деревянный дом. «Работала» фирма в основном в Ярославской и Московской областях, также объекты располагались во Владимирской, Тверской и Калужской областях.
«Строитель» брал предоплату от 50 тысяч до 4 млн рублей. Общий ущерб составил 27 миллионов. В уголовном деле 34 эпизода.
В 2016 году фирма была признана банкротом, однако мужчина зарегистрировал новую фирму и продолжил обманывать клиентов. Сейчас его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения. Уголовное дело направлено в суд.
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