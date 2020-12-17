Грозный, , 10:14 — REGNUM Двое неизвестных, которые напали на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни, бросили в правоохранителей взрывное устройство. Об этом 17 декабря сообщил осведомленный источник.

По словам источника, нападение на сотрудников полиции произошло в Курчалоевском районе республики, когда правоохранители остановили автомобиль для обычной проверки.

«В ответ на требования сотрудников в них кинули взрывное устройство», — рассказал источник «Интерфаксу» и добавил, что во время погони неизвестные открыли огонь, после чего их ликвидировали ответным огнем сотрудники полиции.

Также он добавил, что никто из правоохранителей в результате произошедшего не пострадал. Личности нападавших устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении двух неизвестных на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни.