Грозный, 17 декабря 2020, 10:14 — REGNUM Двое неизвестных, которые напали на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни, бросили в правоохранителей взрывное устройство. Об этом 17 декабря сообщил осведомленный источник.
По словам источника, нападение на сотрудников полиции произошло в Курчалоевском районе республики, когда правоохранители остановили автомобиль для обычной проверки.
«В ответ на требования сотрудников в них кинули взрывное устройство», — рассказал источник «Интерфаксу» и добавил, что во время погони неизвестные открыли огонь, после чего их ликвидировали ответным огнем сотрудники полиции.
Также он добавил, что никто из правоохранителей в результате произошедшего не пострадал. Личности нападавших устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении двух неизвестных на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни.