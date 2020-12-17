Воронеж, , 09:51 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался деятельностью лжеюридических фирм в Воронеже, жертвами которых стали десятки жителей, и поручил следственным органам региона доложить о ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Ситуацию в Следственном комитете России прокомментировали после того, как 16 декабря на федеральном канале в эфир вышла программа, в которой рассказывалось, что от действий сотрудников ряда фирм в Воронеже, называющих себя юридическими, пострадали десятки людей. В частности, жительница Москвы лишилась около полумиллиона рублей. По данным СМИ, в руководстве этих контор — бывшие сотрудники органов внутренних дел. Также сообщается, что правоохранительные органы долгое время не могут задержать мошенников.

При попытке журналистов взять интервью у сотрудников конторы они разбили камеру и распылили перцовый баллончик. Следственными органами СК России по Воронежской области по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов возбуждено уголовное дело. Проверка по факту обмана жительницы Москвы проводится ГСУ СК России по городу Москве.

Александр Бастрыкин дал поручение сотрудникам центрального аппарата ведомства доложить о расследовании уголовного дела, поступившего в следственные органы СК России из органов внутренних дел, о мошеннических действиях лжеюристов в Воронеже и проводимых проверочных мероприятиях в Москве. Председатель СКР также поручил изучить данные о возможном бездействии сотрудников правоохранительных органов при проведении следственных действий.