Омск, , 09:50 — REGNUM В Омске из-за аварии без отопления остались 72 жилых дома, около 5060 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

В Омске устраняют последствия коммунальной аварии Пресс-центр администрации Омска

Ранее СМИ сообщили о том, что без тепла остались 260 тысяч омичей, однако в мэрии эту цифру назвали ошибочной:

«Эта цифра сравнима с населением всего Советского округа, а авария коснулась 5060 человек».

Повреждение трубопровода на сетях АО «Омск РТС» произошло 17 декабря в 01:30 по местному времени. Из-за порыва на сетях произошло подтопление участков ряда улиц: Андрианова, Нефтезаводская, Тварковского, проспект Мира.

Аварийные службы приступили к работам незамедлительно, утверждают в мэрии. Задействовано около 50 человек, 20 единиц крупногабаритной техники.

Порыв нашли вблизи жилого дома № 8 по ул. Нефтезаводской. Ведутся восстановительные работы и постепенное подключение абонентов.

«К 15:00 последствия порыва на сетях АО «ОмскРТС» будут полностью устранены», — заверили власти Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, на месте аварии работают оперативные службы.

Добавим, в настоящее время в Омске примерно — 5 градусов мороза.

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