Новозыбков, Брянская область, , 09:38 — REGNUM Следователи устанавливают причину гибели трёх человек в квартире дома по улице Садовой в городе Новозыбков Брянской области. Видимые телесные повреждения у погибших не установлены, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Тела трёх человек в квартире, в которой они проживали, были обнаружены утром 16 декабря. Следователи осмотрели место происшествия вместе со специалистами газовой и противопожарной службы МЧС России. Назначены необходимые экспертизы.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».