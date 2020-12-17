Джанкой, Крым, , 09:33 — REGNUM Приговор водителю, сбившему троих детей в Джанкойском районе Республики Крым, вынес суд 16 декабря, сообщили в Главном Следственном управлении СКР по Республике Крым и Севастополю. 34-летний житель Джанкойского района признан виновным в нарушении правил дорожного движения при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть ребенка.

Как установлено в суде, вечером 13 августа нетрезвый водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ-210 774, на улице Гагарина села Новосельцево Джанкойского района не справился с управлением. Автомобиль вынесло с дороги, и он врезался в троих детей, которые играли рядом с жилым домом. Четырёхлетняя девочка скончалась от полученных травм на месте, ещё две девочки, десяти и двух лет, получили гематомы и ссадины.

Суд назначил водителю наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.