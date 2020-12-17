Йошкар-Ола, , 09:24 — REGNUM В Марий Эл по итогам января-октября текущего года в отношении несовершеннолетних совершено 397 уголовно-наказуемых деяний, что на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, напоминая о росте общей преступности.

От общего числа 45% преступлений составляют уголовно-наказуемые неуплаты алиментов на содержание детей, 19% — кража имущества несовершеннолетних.

При этом прокурорами выявлено 60 нарушений при расследовании преступлений в отношении несовершеннолетних, что на 37% превышает показатель 2019 года. К ним относятся: несоблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства, незаконное принятие процессуальных решений по уголовным делам, а также нарушения, препятствующие направлению уголовных дел в суд.

В результате руководителям органов расследования внесено 17 представлений, к процессуальной ответственности привлечено 15 следователей и дознавателей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-октября 2020 года в республике зарегистрировано 6626 преступлений, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост числа преступных деяний наблюдается в девяти районах Марий Эл, показатель снизился в Килемарском, Мари-Турекском, Моркинском, Параньгинском, Сернурском районах и Йошкар-Оле. Раскрываемость преступлений снизилась с 59,7% до 52,9%.

Читайте также: В Марий Эл наблюдается рост преступности