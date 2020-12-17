Грозный, , 09:25 — REGNUM Нападение на пост ДПС, находящийся в Курчалоевском районе Чечни, совершили двое неизвестных. Об этом 17 декабря сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Курчалоевском районе Чечни двое гражданских напали на пост ДПС», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что в результате ответного огня со стороны сотрудников правоохранительных органов нападавшие были ликвидированы. В результате инцидента никто из представителей полиции не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в городе Копейске Челябинской области сотрудник Росгвардии получил травмы в результате нападения.