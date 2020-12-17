Прибайкальский район, Бурятия, , 09:14 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии вынесен приговор по уголовному делу об ограблении ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, вопиющее преступление произошло в День Победы 9 мая 2020 года.

По данным следствия, в тот день пожилому мужчину районные власти вручили памятную медаль «75 лет Победы» и деньги в честь праздника.

«Ранее судимый гражданин, находясь в праздничный день в гостях у ветерана, применяя насилие, вырвал из рук пенсионера подаренные ему 4 тыс. рублей, забрал памятную медаль и скрылся с похищенным», — отметили в прокуратуре.

Однако уже скоро 52-летнего злоумышленника задержали полицейские, а за расследование дела взялись следователи «в связи с особой категорией» потерпевшего и общественным резонансом. Кроме того, сотрудники СКР из собственных средств возместили ветерану украденные деньги.

В результате суд признал подсудимого виновным и приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Подробнее: Дело об ограблении ветерана в Бурятии 9 мая передано в СКР

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