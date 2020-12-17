Кропивницкий, Украина, , 09:17 — REGNUM В Кировоградской области Украины работники урановых шахт «Смолинская», «Новоконстантиновская» и «Ингульская» перекрыли три трассы, требуя выплатить зарплаты. Об этом сообщил телеканал «Суспильне».

Горняки заблокировали трассы Кропивницкий — Киев, Кропивницкий — Николаев и Кропивницкий — Кривой Рог. Они пропускают только автомобили скорой помощи, автомобили с детьми и стариками, а также маршрутные автобусы.

Шахтёры требуют погасить двухмесячную задолженность по заработной плате в размере 143 миллиона гривен или свыше $5,1 млн, а также прекратить простой шахт и обеспечить их стабильную работу.

Напомним, в центре Киева продолжается акция протеста предпринимателей. По мнению экспертов, к представителям малого и среднего бизнеса могут присоединиться медики, учителя и представители других профессий.

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