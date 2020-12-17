Кызыл, , 09:02 — REGNUM Правоохранители в Туве пресекли перевозку крупной партии наркотиков, спрятанной в баранине. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, инспекторы остановили микроавтобус, ехавший по маршруту Кызыл — Томск.

В ходе проверки сотрудники полиции обратили внимание на молодого пассажира, который не мог скрыть своего волнения. Его препроводили в помещение стационарного поста, где тот попытался проглотить находившийся у него свёрток, но инспекторы помешали это сделать.

«В результате досмотра транспортного средства в багажном отсеке обнаружен рюкзак жителя Кызыла, в котором находилась разделанная туша барана. При надрезе двух лопаточных частей туши полицейские обнаружили и изъяли 13 свёртков с неизвестным веществом», — отметили в ведомстве.

Веществом оказался гашиш общей массой 59 граммов. Выяснилось, что 23-летний житель Кызыла намеревался продать их в другом регионе. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключён под стражу.

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