Чита, , 08:52 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 23 987 человек, причём 262 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пятерых человек. Общее число жертв нового вируса составило уже 425 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 96 (-9 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 46 (-2 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 21 628 пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+294 за сутки).

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