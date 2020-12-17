Хабаровск, , 08:51 — REGNUM В Хабаровском крае на станции Вяземская 15 декабря в 04:40 по местному времени при остановке пассажирского поезда «Владивосток — Советская Гавань» полицейские задержали пятерых молодых людей, провожающих призывников в ряды Российской Армии. Приятели срочников напали на стражей правопорядка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по ДФО .

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«Проигнорировав неоднократные требования полиции не нарушать общественный порядок, молодые люди напали на наряд сопровождения и нанесли множественные удары одному из полицейских. Пресекая противоправное деяние, правоохранитель применил табельное оружие — сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух», — пояснили в транспортной полиции.

Заведено уголовное дело по факту применение насилия в отношении представителя власти, все фигуранты установлены.

Двое из участников нападения на полицейских задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Остальные трое молодых людей будут дожидаться суда под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, молодой человек, вооруженный ножом, напал на юге Франции на сотрудников полиции.