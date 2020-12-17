Горно-Алтайск, , 08:27 — REGNUM Следователи в Республике Алтай завершили расследование в отношении 16-летней девочки, обвиняемой в попытке сбыта наркотиков группой лиц в крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, подростков привлекли к незаконной деятельности в начале октября 2020 года.

Они познакомились через Интернет с незнакомцем, который предложил девочкам лёгкий заработок. В результате уже 9 октября обвиняемая с подругой забрали в назначенном месте мелкооптовую партию наркотиков, после чего сделали несколько тайников-закладок в различных местах. Однако один из тайников был найден полицейскими, благодаря чему удалось выйти и на самих распространительниц.

Выяснилось, что девочка учится в одной из школ Горно-Алтайска, воспитывается в благополучной семье. На учёте в органах профилактики до настоящего времени она не состояла.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — добавили в ведомстве.

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