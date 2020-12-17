Порт-Харкорт, Нигерия, , 08:32 — REGNUM Полиция нигерийского штата Риверс подтвердила гибель двух человек на мероприятии, во время которого некоммерческая организация распространяла рождественские сладкие подарки. Об этом сообщает местная газета PUNCH.

По данным репортеров издания, число погибших может возрасти, так как многие другие пострадавшие во время давки в настоящее время находятся в больнице.

Давка началась в районе Румуодара близ города Порт-Харкорт. Очевидцы рассказали, что присутствующие спешили попасть в офис организации, из-за чего на входе произошла давка.

Представитель полиции штата Ннамди Омони заявил, что «было начато расследование с целью привлечения виновных к ответственности».