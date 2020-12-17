Усть-Каменогорск, Казахстан, , 08:21 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в одном из жилых домов Усть-Каменогорска, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве отметили, что тела погибших — женщины и ребенка обнаружены при разборе конструкций дома. Пожар произошел в двухэтажном доме на улице Гастелло. Площадь возгорания составила 432 кв. метра.

Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщили, что причиной возгорания стал поджог. К такому заключению пришли специалисты испытательной пожарной лаборатории ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ».

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