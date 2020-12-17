Омск, , 08:21 — REGNUM В Советском округе города Омска произошло аварийное отключение теплоснабжения, сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС.

Омск Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Сообщение об инциденте поступило в 07:15 по местному времени. Аварийное отключение теплоснабжения произошло из-за порыва подающего трубопровода ТЭЦ-3. На месте работают оперативные службы. Задействовано 19 человек и 11 единиц техники.

По данным пресс-службы АО «Омск РТС», отключение коснулось 72 объектов, включая дома и социальную инфраструктуру. Ремонт планируют завершить к 15:00, передаёт «Омск-информ».

По информации ТАСС, без отопления и горячего водоснабжения остались объекты на основных улицах округа, где проживают более 260 тысяч человек.