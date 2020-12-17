Уссурийск, Приморский край, , 08:28 — REGNUM В Северном районе Уссурийска в Приморье местные жители установили и украсили ёлку, но лесная красавица в новогоднем убранстве простояла всего один день.

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В одном из приморских пабликов появилось фото ёлки до и после — неизвестные лица на следующий день после установки буквально растерзали её. Вандалы обрезали верхушку, поснимали часть игрушек с ёлки, пишут «Вести:Приморье».

В комментариях приморцы возмущаются актом вандализма и таким варварством:

«Люди дикари! Через неделю всю ёлку унесут».

«Как можно варварство и вандализм нести себе домой для праздничного настроения?»

«Как все печально и противно».

Как сообщало ИА REGNUM, пользователи социальных сетей возмущены поведением двух девочек-подростков у зажженного Вечного огня на монументе воинской и трудовой славы в Пензе. На размещенных материалах видно, как девочки греют у Вечного огня ягодицы и ноги.