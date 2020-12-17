Уссурийск, Приморский край, 17 декабря 2020, 08:28 — REGNUM В Северном районе Уссурийска в Приморье местные жители установили и украсили ёлку, но лесная красавица в новогоднем убранстве простояла всего один день.
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В одном из приморских пабликов появилось фото ёлки до и после — неизвестные лица на следующий день после установки буквально растерзали её. Вандалы обрезали верхушку, поснимали часть игрушек с ёлки, пишут «Вести:Приморье».
В комментариях приморцы возмущаются актом вандализма и таким варварством:
«Люди дикари! Через неделю всю ёлку унесут».
«Как можно варварство и вандализм нести себе домой для праздничного настроения?»
«Как все печально и противно».
Как сообщало ИА REGNUM, пользователи социальных сетей возмущены поведением двух девочек-подростков у зажженного Вечного огня на монументе воинской и трудовой славы в Пензе. На размещенных материалах видно, как девочки греют у Вечного огня ягодицы и ноги.