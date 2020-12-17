Абакан, , 08:01 — REGNUM Водитель, не соблюдающий масочный режим, напал на проверяющего в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

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По информации минтранса, инцидент произошёл «на днях» в одном из автобусов в Абакане во время проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в транспорте.

Сотрудник минтранса предъявил служебное удостоверение. Экипажу транспортного средства, находившемуся в автобусе без защитных масок, было рекомендовано ими воспользоваться.

После этого, как утверждают в министерстве, водитель автобуса начал выталкивать сотрудника из транспортного средства. Кондуктор помогала водителю:

«Всё это сопровождалось оскорбительными выражениями в адрес проверяющего со стороны водителя и кондуктора маршрутного автобуса, в присутствии пассажиров».

Затем водитель зажал проверяющего в дверях и начал движение автобуса.

Сотрудник минтранса подал заявление в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки на предмет соблюдения масочного режима проходят и в других регионах РФ.

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