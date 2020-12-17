Абакан, 17 декабря 2020, 08:01 — REGNUM Водитель, не соблюдающий масочный режим, напал на проверяющего в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
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По информации минтранса, инцидент произошёл «на днях» в одном из автобусов в Абакане во время проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в транспорте.
Сотрудник минтранса предъявил служебное удостоверение. Экипажу транспортного средства, находившемуся в автобусе без защитных масок, было рекомендовано ими воспользоваться.
После этого, как утверждают в министерстве, водитель автобуса начал выталкивать сотрудника из транспортного средства. Кондуктор помогала водителю:
«Всё это сопровождалось оскорбительными выражениями в адрес проверяющего со стороны водителя и кондуктора маршрутного автобуса, в присутствии пассажиров».
Затем водитель зажал проверяющего в дверях и начал движение автобуса.
Сотрудник минтранса подал заявление в полицию.
Как сообщало ИА REGNUM, проверки на предмет соблюдения масочного режима проходят и в других регионах РФ.
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