Чебоксары, , 07:19 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 29-летнему канашцу, которого обвинили в развращении 13-летней школьницы. Он получил реальное лишение свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствием установлено, что в ночь с 13 на 14 августа 2020 года в одной из социальных сетей злоумышленник вёл с 13-летней девочкой переписку на сексуальные темы, которые пробуждали у школьницы «нездоровый интерес». По данным следствия, мужчина был знаком с пострадавшей.

Причастность мужчины к инкриминированному деянию доказана его показаниями, показаниями потерпевшей, свидетелей, а также другими материалами уголовного дела.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении малолетней»). Суд признал канашца виновным, назначив два года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Цивильске был осуждён 55-летний бомж, который в июле прошлого года на детской площадке «оголил свой половой орган» на виду у четырёх девочек в возрасте 8 — 11 лет. Мужчина получил более 13 лет колонии строгого режима.

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Напомним, в июле 2020 года в Чувашии вынесен приговор 24-летнему чебоксарцу, которого признали виновным в серии преступлений сексуального характера, в том числе в изнасиловании несовершеннолетней.

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