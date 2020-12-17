Дальнереченск, Приморский край, , 07:27 — REGNUM В Приморье крупный тигр несколько дней наводит страх на жителей Дальнереченского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра «Амурский тигр». Специалисты уточнили, что ситуация находится под контролем.

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Тигр был не раз замечен в декабре в сёлах Ракитное, Орехово, Боголюбовка и Ясная Поляна.

«В Ракитное была направлена специализированная группа, которая подтвердила факт захода хищника в населённый пункт и гибели нескольких собак. Были приняты меры для обеспечения безопасности жителей в случае повторного визита тигра. Местным жителям рекомендовали убрать собак в дома и не допускать их бесконтрольного выгула по селу. На возможных местах захода хищника в село установили фотоловушки, чтобы определить физическое состояние животного», — рассказали в центре по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

Позже поступили сообщения о погибших собаках в других сёлах.

Специалисты установили, что пугает жителей одна и та же взрослая особь.

«Такое положение дел осложняет работу, ведь тигр появляется то тут, то там, и неизвестно, где появится в следующий раз»,— сказал специалист-эксперт Валерий Яшметов.

Было принято решение привлечь для разрешения конфликтной ситуации дополнительные силы.

«Ввиду сложности ситуации было принято решение об изъятии хищника из дикой природы для выяснения причин его нетипичного поведения. Соответствующее разрешение выдано Росприроднадзором. Специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать последствия конфликтной ситуации, обеспечив безопасность как населения, так и самого хищника. Особо отмечу, что опасности для людей тигр не представлял и не представляет»,— пояснил замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый.

«Существуют какие-то причины, которые не позволяют тигру вернуться к охоте на диких животных. После поимки тигра предполагается переместить его в реабилитационный центр, где будет установлена причина его поведения. Если все нормально, и причина в отсутствии достаточного количества копытных в данном районе, то тигр будет снабжен ошейником с GPS-модулем и перемещен на территорию с более благоприятной обстановкой. В иных случаях тигру придётся задержаться в «неволе» до выяснения причин. Но, конечно, сначала его нужно поймать», — добавил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и добавил, что истерия в СМИ «об аномальном нашествии тигров в Приморье» не имеет ничего общего с реальностью — конфликтная ситуация лишь в одном районе Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 5 декабря в результате ДТП погиб амурский тигр — водитель рано утром, практически в темноте, не успел вовремя среагировать на вышедшего на дорогу хищника.