Елизово, Камчатский край, , 06:56 — REGNUM Пожар произошел в жилом доме в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в дачном доме мансардного типа в садоводческом некоммерческом товариществе «Васюки». Общая площадь пожара составляла около 48 квадратных метров. К моменту прибытия спасателей все здание было охвачено огнем почти полностью.

Отмечалось, что пожарные старались не только потушить пожар, но и не допустить распространения огня на автомобиль и соседнее строение. Возгорание было ликвидировано, само здание дачи оказалось повреждено на 70%. Автомобиль и соседнюю постройку удалось спасти. Люди при пожаре не пострадали.