Москва, , 06:34 — REGNUM Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы в очередной раз побывали в СИЗО «Лефортово» и встретились с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Они отмечают, что выглядит он хорошо, помолодевшим. И даже получил стопку собственных писем.

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«Теперь это уже просто интересно даже — сколько ещё следователь будет держать его без всякой переписки? Фургал рассказал, что на днях ему принесли немного писем. Он даже успел обрадоваться, но не тут-то было! Оказалось, что это к нему вернулись его же письма — написанные им собственноручно пару месяцев назад и отправленные адресатам! То есть, получается, что письма никуда не ушли, а всё это время лежали у следователя! Я вижу это так: следователь, чтобы от него «отстали», схватил первую попавшуюся кучку писем и отдал Фургалу. Но даже не посмотрел, что это за письма были и от кого», — пишет в ФБ Марина Литвинович.

Общественный наблюдатель отмечает, что Сергей Фургал подстрижен, выглядит помолодевшим.

Он читает книгу Глеба Павловского «Ироническая империя», и удивляется, её пропустили в СИЗО.

«Фургал всем передаёт пожелания добра и здоровья. Когда уходил, сказал: «Скучно тут. Надоело», — добавила Марина Литвинович.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев высказал своё мнение о популярности у хабаровчан бывшего губернатора Сергея Фургала.