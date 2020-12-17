Благовещенск, , 05:06 — REGNUM Почти час пожарные ликвидировали возгорание в здании международного терминала аэропорта Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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В тушении пожара были задействованы 59 человек и 19 единиц техники. К моменту прибытия боевых расчётов горела крыша здания международного терминала. Площадь пожара, которому присвоен повышенный ранг сложности, составила 1200 кв. м.

По факту возгорания проводится разбирательство

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 декабря в Благовещенске в аэропорту произошёл пожар. Очевидцы сообщают, что горел международный терминал — с него валили клубы дыма.