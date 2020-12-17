Токио, , 03:58 — REGNUM Не менее девяти тысяч жилых домов в Японии остались без электроснабжения в результате сильных снегопадов, передает телеканал NHK.

Наиболее пострадавшими от непогоды стали префектуры Ниигата и Хёго. В частности, в Ниигате выпало около двух метров снега. Из-за снегопада оказалось нарушено и транспортное сообщение между населенными пунктами. Также от непогоды пострадали 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря авиакомпании Японии отменили 54 внутренних рейса из-за сильного снегопада. Приостановлены были рейсы между городами Токио, Осака, префектурами Акита и Аомори, а также островом Хонсю.

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