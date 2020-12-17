Анадырь, , 03:40 — REGNUM На Чукотке рядом с селом Рыркайпий 16 декабря было замечено порядка 30 белых медведей, примерно столько удалось увидеть в бинокль сотрудникам Медвежьего патруля WWF России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

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Часть белых медведей находится на мысу Кожевникова (небольшой полуостров на западном побережье в километре от домов), раскапывают вмерзшие в лед останки моржей, другие пробираются к мысу по льду.

«Нам позвонили из школы и сказали, что рядом ходит белый медведь. Мы выехали, отогнали его в море. Только вернулись домой, снова звонок — на подходах к посёлку была самка с медвежонком. Потом ещё один звонок — самка с двумя медвежатами. Медведей не было последние две недели, а тут снова вдруг такая активность», — рассказали в Медвежьем патруле.

По словам патрульных, медведей прибавляется, они все худые, много детёнышей.

Медвежий патруль контролирует ситуацию, регулярно объезжают посёлок и его окрестности, дежурит около школы и детского сада. Пока животные не заходят в сам населённый пункт, но исходя из практики, это может случится.

Так, год назад рядом Рыркайпием насчитали 60 белых медведей. Пострадавших нет.

«К сожалению, такие ситуации происходят все чаще. Одна из основных причин — глобальные климатические изменения. Лёд появляется значительно позже, медведи не могут уйти в море, чтобы на нём охотиться, и вынуждены искать себе пропитание на берегу», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова на оленевода 6 октября напал белый медведь — мужчину с многочисленными ранениями вертолётом доставили в районную больницу Тикси.