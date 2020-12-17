Каир, , 01:52 — REGNUM Не менее шести человек погибли в дорожной аварии в городе Сохаг в Египте, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя местных властей.

Сообщается, что автобус столкнулся с пассажирским микроавтобусом на трассе в юго-восточной части Сохага. В результате аварии погибли шесть человек, еще шестеро получили различные травмы. На место ДТП были направлены десять карет скорой помощи, чтобы экстренно госпитализировать пострадавших. Других подробностей аварии не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря грузовик столкнулся с легковым автомобилем в городе Наманган в Узбекистане. В результате ДТП погибли шесть человек.

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