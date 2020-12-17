Наманган, Узбекистан, , 01:11 — REGNUM Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Намаганганской области Узбекистана, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Сообщается, что ДТП произошло в центре города Наманган. В результате столкновения погибли шесть человек, которые находились в салоне легковушки. Отмечается, что среди погибших было трое детей. В настоящее время по факту аварии и гибели людей начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря автомобиль врезался в столб в Башкирии. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован, его 20-летний пассажир скончался.