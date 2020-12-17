Лима, , 00:34 — REGNUM Подземные толчки были магнитудой 5,6 были зафиксированы на территории Перу, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясение находился в регионе Арекипа. Его очаг залегал на глубине 83,15 километра. Информации по пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии. Эпицентр сейсмособытия располагался в 178 километрах от города Тахуна на глубине 28 километров. Пострадавших не было.

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