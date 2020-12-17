Париж, , 01:13 — REGNUM Министр сельского хозяйства Франции Жульен Денорманди заявил, что стране стоит ожидать новых случаев заражения домашних животных высокопатогенным птичьим гриппом H5N, что в итоге приведёт к забою «тысяч» птиц на фермах.

Как сообщает Le Figaro, в среду, 16 декабря, Денорманди заявил, что «существуют опасения и, возможно, даже даже реальные случаи (заражения птичьим гриппом H5N — прим. ИА REGNUM), о которых будет объявлено в других департаментах. Я должен узнать о масштабах до того, как что-либо уточнять… но вероятно, придется забить несколько тысяч животных».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря ещё две птицеводческие фермы на западе Франции зафиксировали случаи заражения высокопатогенным птичьим гриппом H5N. Это уже пятый случай с начала декабря 2020 года.

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