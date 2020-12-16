Вашингтон, , 22:19 — REGNUM В Нью-Йорке уроженцу Кении предъявлено обвинение в попытке повторить теракт 11 сентября 2001 года, когда два угнанных террористами авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, сообщает 16 декабря минюст США.

По утверждению ведомства, обвиняемый кениец Чоло Абди Абдуллах является членом исламистской радикальной группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ему предъявлены обвинения по шести пунктам, в том числе в сговоре об угоне самолета для последующего его использования в террористическом акте.

«Установлено, что Чоло Абди Абдулла в ходе террористического заговора, которым руководили лидеры «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прошел обучение пилотированию на Филиппинах в рамках готовящейся попытки угнать коммерческий самолет и врезаться на нем в здание в Соединенных Штатах», — указано в заявлении минюста США.

Читайте ранее в этом сюжете: За перевод 8 тыс. руб. террористам житель Дагестана получил 10 лет