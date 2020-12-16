Ханты-Мансийск, , 21:35 — REGNUM В Югре жителя Сургутского района подозревают в развращении несовершеннолетних в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКО по ХМАО.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год 34-летний подозреваемый вёл переписку с детьми на темы сексуальных отношений. В беседах он склонял девочек к действиям сексуального характера, развращая их, потом принуждал высылать ему компрометирующие фото и видео материалы, в ответ отсылал фотографии порнографического содержания, в том числе с изображением своих гениталий. Выявлено девять эпизодов разращения 12 — 13 летних девочек.

Кроме того, завершено расследование 34 эпизодов совершённых этим же гражданином аналогичных преступлений в отношении детей, которые произошли в 2018−1019 годах.

Житель Сургута обвиняется по п."б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), ч.2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и п."б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних»).