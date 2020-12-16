Тюмень, , 20:37 — REGNUM В тюменском городе Тобольске с интервалом в один день пропали двое школьников 11 и 13 — ти лет. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Сперва пропал мальчик Ильшад, ему на вил 13−14 лет. У мальчика тёмные волосы, был одет в светлые джинсы, тёмную куртку с голубыми полосками, серую шапку. С собой у него рюкзак синего цвета и коньки. Затем исчез 11-летний Константин. Мальчик был одет в тёмно-синий длинный пуховик с капюшоном, серо-чёрную с помпоном шапку, серые спортивные штаны с карманами, черные кроссовки.

Отмечается, что мальчики сбегают из дома не впервые. Проводится проверка обстановки в семьях пропавших детей.