Кострома, , 18:02 — REGNUM Директора костромского института обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает УМВД России по Костромской области. По информации источника ИА REGNUM в правоохранительных органах, речь идёт о директоре костромского научно-исследовательского института сельского хозяйства, расположенном в селе Минском.

По данным правоохранителей, с августа 2015 года по март 2020 года мужчина проживал на съёмной квартире и регулярно подписывал незаконные приказы о начислении компенсации за аренду жилья. В общей сложности директор позаимствовал из федерального бюджета 194 тысячи рублей.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дел по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», мужчине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 4 лет.