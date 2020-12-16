Кострома, 16 декабря 2020, 16:57 — REGNUM В деревне Луптюг, расположенной в Октябрьском районе Костромской области, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сломанного моста. Об этом 16 декабря сообщает портал «ДорИнфо».
Движение по мосту через реку Литовка, соединяющему Костромскую и Кировскую области, запретили сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Вохомский». По информации СМИ 44, переправу повредили большегрузы, перевозящие древесину. Из-за большой нагрузки лаги некоторых пролетов моста треснули.
Завтра на месте аварийного моста установят временный сборный мост «Костромаавтодора», отремонтировать деревянную переправу планируется к 25 декабря 2020 года.
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