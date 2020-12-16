Калининград, , 16:01 — REGNUM Калининградский областной суд завершил судебное следствие по уголовному делу о госизмене в отношении Антонины Зиминой и её супруга Константина Антонца, приговор будет оглашён 24 декабря. Об этом 16 декабря сообщил отец подсудимой Константин Зимин.

«В ходе прений сторон прокуратура запросила для дочери наказание в виде 14 лет колонии общего режима, а для Константина — 13 лет строгого режима. Приговор огласят 24 декабря», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Антонина Зимина была задержана в июле 2018 года. Следствие полагает, что эксперт фонда раскрыла спецслужбам Латвии информацию о сотруднике ФСБ, который был приглашён на её свадьбу в 2015 году. После торжества она отправила в Латвию снимок этого сотрудника через интернет.

Фигурантом по этому уголовному делу проходит и супруг ЗиминойКонстантин Антонц. Его поместили под стражу в июле 2019 года.

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