Чебоксары, , 15:59 — REGNUM В Чувашии выявили предполагаемых участников запрещённой в стране организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Под подозрение попали семь человек. При участии бойцов Росгвардии в местах их проживания прошли обыски. В полиции отмечают, что изъята, в частности, экстремистская литература, оргтехника, флешки.

По версии правоохранителей, подозреваемые, зная о запрете деятельности указанной религиозной организации, занимались распространением данной идеологии в Чувашии. Их деятельность была пресечена полицией совместно с УФСБ.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге был вынесен приговор жителю Чувашии, который является уроженцем Таджикистана, по обвинению в публичных призывах к терроризму. По данным УФСБ, в одном из интернет-сообществ он призывал к осуществлению террористической деятельности. Мужчине было назначено шесть лет колонии общего режима.

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