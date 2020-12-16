Пенза, , 15:51 — REGNUM Пользователи социальных сетей возмущены поведением двух девочек-подростков у зажженного монумента воинской и трудовой славы в Пензе. На размещенных материалах видно, как девочки греют у Вечного огня ягодицы и ноги.

Помимо прочего, видеоряд сопровождают громкий смех и ненормативная лексика, сообщает «Пенза-Информ». Изначально, 15 декабря, видео появилось в сторис одной из девочек. Но после его копирования и размещения 16 декабря в одном из пензенских пабликов доступ к соцсетям подростка был закрыт.

Комментариев с негативной реакцией становится только больше. Пользователи соцсетей негодуют и возмущаются от увиденного.

ИА REGNUM напоминает, в татарском селе Кугеево двое 8-летних мальчиков повредили бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина. Днем 21 июня 2020 года один из детей решил проверить, что внутри, и залез на него. Затем любопытный мальчик несколько раз ударил по бюсту рукой, потом камнем и повредил скульптуру. Юные хулиганы приехали в гости к бабушкам из Башкирии и Зеленодольска. Оба ребенка не состоят на учете и воспитываются в благополучных семьях.

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