Уфа, , 15:05 — REGNUM Уголовное дело по факту утопления ребенка в ванной возбуждено в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 12 декабря 2020 года в Стерлитамакском районе женщина купала свою шестимесячную дочь в ванной у себя дома. В какой-то момент она ненадолго отошла. После возвращения женщина обнаружила тело безжизненной девочки и вызвала скорую помощь. Врачи констатировали смерть малышки.

По предварительным сведениям, смерть ребенка наступила в результате утопления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Расследование дела продолжается.

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