Уфа, , 15:00 — REGNUM Обстоятельства смерти полуторагодовалого ребёнка устанавливают в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 13 декабря в Караидельском районе полуторагодовалый мальчик играл у себя дома. В какой-то момент он проглотил саморез и стал задыхаться. Мать доставила его в медучреждение, но врачам не удалось спасти маленького пациента.

Отмечается, что по данному факту следователи проводят доследственную проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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