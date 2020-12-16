Ермолино, Калужская область, 16 декабря 2020, 14:54 — REGNUM В городе Ермолино Калужской области 14 декабря 2020 года в одной из комнат общежития было обнаружено тело 34-летнего местного жителя с колото-резаными ранами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место преступления
Место преступления
Kaluga.sledcom.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Место нахождение погибшего было неизвестно с 10 декабря. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это преступление.

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