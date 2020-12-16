Ермолино, Калужская область, , 14:54 — REGNUM В городе Ермолино Калужской области 14 декабря 2020 года в одной из комнат общежития было обнаружено тело 34-летнего местного жителя с колото-резаными ранами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место преступления Kaluga.sledcom.ru

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Место нахождение погибшего было неизвестно с 10 декабря. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего это преступление.

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