Красноярск, , 14:36 — REGNUM Мужчина, пострадавший при взрыве в пятиэтажном доме на ул. Парашютной в Красноярске, скончался в больнице.

Его вместе с пожилой женщиной доставили в реанимацию сразу после происшествия. Пенсионерка находится в тяжёлом состоянии, передаёт «ТВК Красноярск».

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в пятиэтажке на Парашютной произошло 15 декабря. Изначально красноярские СМИ сообщили о взрыве бытового газа, однако позже появилась версия о взрыве самогонного аппарата. Пострадали два человека.

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