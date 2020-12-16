Ярославль, , 14:27 — REGNUM В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено 192 подтверждённых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Это чуть выше предыдущего максимума (191 — 12 декабря). Умерли ещё три человека, это женщины 1958 и 1962 годов рождения и мужчина 1936 года рождения.

Выздоровели за сутки 139 человек. Количество пациентов в ковид-клиниках остаётся стабильным — 1127 человек. Это почти столько же, что и сутками ранее.

Власти призывают жителей региона соблюдать правила безопасности во время пандемии.