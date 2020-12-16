Саранск, , 14:16 — REGNUM В Мордовии вынесли приговор в отношении адвоката одной из коллегии адвокатов, которая обвинялась по ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР по Мордовии.

Установлено, что в мае 2019 года женщина заказала в интернет-магазине наркотическое средство, попросив забрать его из тайника-закладки своего знакомого. Позднее молодой человек передал запрещенное вещество женщине. Позднее правоохранители при личном досмотре изъяли у адвоката наркотики в крупном размере.

Причем знакомому в дальнейшем было предъявлено обвинение по ч.5 ст.33, ч.2 ст.228 УК РФ («Пособничество в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере») и ч.1 ст.228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»). В октябре того же года аналогичным способом он заказал запрещенные вещества для себя, в дальнейшем наркотики были изъяты при личном досмотре.

Приговор суда женщина отправляется в колонию общего режима на три года, ее знакомый получил три года условно со штрафом в 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в республике было завершено расследование уголовного дела в отношении председателя коллегии адвокатов «Краснослободский юридический центр» Адвокатской палаты республики по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Читайте также: В Мордовии адвоката будут судить за мошенничество