Зубово-Полянский район, Мордовия, , 14:03 — REGNUM В Мордовии начали доследственную проверку по сообщениям в СМИ об аварии на теплотрассе в поселке Явас в Зубово-Полянском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В частности, в ходе проверки будут установлены причины и условия, приведшие к коммунальной аварии. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, как местного самоуправления, так и коммунальных организаций, ответственных за теплоснабжение поселка.

В настоящее время проводится комплекс мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, крупная коммунальная авария в поселке Явас произошла 7 декабря. Без тепла остались два учреждения регионального управления ФСИН, детский сад и 25 многоквартирных домов, в которых проживают почти 500 человек. Полностью последствия аварии были ликвидированы лишь 13 декабря. Температура воздуха в указанный период ночью опускалась до — 18 °C.