Николаев, Украина, , 13:47 — REGNUM Сотрудники безопасности Украины (СБУ) пресекли попытку вывоза авиационного оборудования из Николаева в одну из стран Ближнего Востока. Об этом сообщила 16 декабря пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, к контрабанде авиационных приборов и других изделий могут быть причастны сотрудники транспортной компании.

«Они скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолёта авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины», — говорится в сообщении.

У компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, необходимые для вывоза данных деталей за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские инвесторы приняли решение требовать от Украины $3,5 млрд, вложенные в авиастроительное предприятие «Мотор Сич».

Читайте ранее в этом сюжете: «Мотор Сич» с продолжением. Китай оценил украинские проделки в $3,5 млрд