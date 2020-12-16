Николаев, Украина, 16 декабря 2020, 13:47 — REGNUM Сотрудники безопасности Украины (СБУ) пресекли попытку вывоза авиационного оборудования из Николаева в одну из стран Ближнего Востока. Об этом сообщила 16 декабря пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, к контрабанде авиационных приборов и других изделий могут быть причастны сотрудники транспортной компании.
У компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, необходимые для вывоза данных деталей за границу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские инвесторы приняли решение требовать от Украины $3,5 млрд, вложенные в авиастроительное предприятие «Мотор Сич».
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