Сочи, Краснодарский край, , 13:16 — REGNUM Приезжий мужчина скончался в одном из гостевых домов Сочи после драки с местным жителем. Последнему предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений, повлекших смерть, сообщили 16 декабря в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошёл вечером 11 декабря 2020 на улице Костромской в селе Молдовановка. Между мужчинами возник конфликт, в результате 58-летний местный житель нанес не менее восьми ударов руками в область головы, лица и шеи 42-летнему оппоненту. После драки потерпевший ушел к себе в комнату одного из гостевых домов. Тело туриста обнаружила администратор поздно вечером 12 декабря. Она же сообщила об этом в правоохранительные органы и вызвала на место бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненной ему черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.