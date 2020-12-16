Чебоксары, , 13:15 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло во дворе в Чебоксарах. Жертвой стал мужчина, который вступился за девушку и защитил её от нападавшего, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии и республиканской прокуратуре.

Перед судом предстанет 43-летний безработный чебоксарец. Преступление было совершено поздно вечером 8 апреля 2020 года в одном из дворов по улице 50 лет Октября в Чебоксарах. По данным следствия, обвиняемый в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения и стал приставать к группе незнакомых девушек.

«Когда они отказались с ним общаться, он начал ругаться и кидаться в них пустыми бутылками. Испугавшись, они стали звать на помощь и попытались убежать от мужчины, который побежал вслед за одной из девушек. В соседнем дворе она увидела мужчин и с просьбой о помощи спряталась за их спинами», — говорят в следственном управлении.

За девушку вступился 35-летний мужчина, потребовав прекратить преследование. По версии правоохранителей, в ответ обвиняемый ударил его ножом, а в ходе завязавшейся драки нанёс ещё не менее пяти ударов имевшимися при нем двумя ножами. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Действия были пресечены 38-летним знакомым убитого, который повалил злоумышленника на землю и удерживал до прибытия правоохранителей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30 — пп. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное в отношении граждан в связи с выполнением ими общественного долга).

Уголовное дело направлено в Верховный суд Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту попытки изнасилования в подъезде 18-летней девушки, которую спас от преступника вышедший на крики помощи сосед. Подозреваемый задержан, им оказался проживающий в Чебоксарах 38-летний уроженец Красноармейского района. Правоохранители не исключают, что жертв может быть больше.

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